Северодвинский клуб «Позитивные родители» приглашает приёмные семьи в уникальный проект

Некоммерческая организация «Центр социальных инноваций «Открытая идея» реализует проект «Профилактика эмоционального выгорания приёмных родителей».

Он уже получил поддержку в рамках конкурса целевых социальных проектов «Общественная инициатива» для социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования «Северодвинск».

— Проблема психологической помощи приёмным родителям очень актуальна. Специалистов-психологов, способных помочь таким семьям, явно недостаточно, – считает руководитель проекта, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии общего и профессионального образования филиала САФУ в Северодвинске Светлана Пачина.

В рамках проекта реализуется образовательная программа, которая позволит подготовить приёмных родителей к возможности эмоционального выгорания и научит их мерам профилактики.

В образовательной программе применяются игровые технологии. Это не только помогает быстрее и эффективнее осваивать материал, но и даёт взрослым пример общения с детьми.

На занятиях приёмные родители делятся своими трудностями и получают советы и поддержку от своих более опытных коллег.

Всех, кто заинтересовался проектом, его авторы приглашают в группу «Позитивные родители» в социальной сети «Вконтакте».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области