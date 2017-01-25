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Педагоги Архангельска смогут присоединиться к программе наставничества

25 января 17:00 Образование НКО

Публичная презентация на тему «Как развивать наставничество в России: методы и технологии» пройдет в столице Поморья 30 января.

Наставничество подростков – эффективный инструмент воспитания и поддержки, который помогает наладить отношения подростка с окружающим миром через помощь взрослого наставника.

Особенно важно это для тех подростков, которые находятся в группе риска: не имеют родительской поддержки, нуждаются в человеке, который поможет им освоиться во взрослом мире, найти разные способы приложения склонностей и талантов, в общем, станет подростку не только учителем, но и другом.

Согласно практическому опыту, наличие хорошего наставника резко повышает вероятность того, что подросток поступит в вуз, сформирует лидерские качества, примет участие в волонтёрских программах и не пострадает от деструктивных моделей поведения.

30 января 2017 года, в 13:00 в актовом зале центра «ЛЕДА» (наб. Северной Двины, 84) состоится семинар для педагогов и представителей организаций, которые хотели бы развивать институт наставничества в России или предложить своих участников в качестве наставников.

Образовательную программу представят национальный ресурсный центр наставничества «Ментори» (РЫБАКОВ ФОНД, город Москва) и Архангельский центр социальных технологий «Гарант».

Специалисты «Ментори» расскажут о программе, ее принципах, инструментах развития, требованиях и перспективах. Руководители и работники образовательных и некоммерческих организаций Поморья узнают, как создавать и реализовывать систему наставничества, которая позволяет формировать у подрастающего поколения жизненные ценности, активно развивает их личностный потенциал и помогает добиваться успеха.

Записаться на семинар можно по телефону (8182) 20-65-10 – менеджер программ Центра «Гарант» Татьяна Калинчук, kalinchuk@ngo-garant.ru.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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