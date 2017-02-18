Столица Поморья вновь соберёт молодёжь на фестиваль «Помним. Гордимся. Верим»

С 20 по 23 февраля в Архангельске состоится VII фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».

В этом году участие в нём примут около 300 молодых россиян из 20 городов России, среди которых два города-героя: Санкт-Петербург и Севастополь и 18 городов воинской славы: Луга, Великий Новгород, Наро-Фоминск, Псков, Тверь, Старый Оскол, Туапсе, Великие Луки, Полярный, Вязьма, Воронеж, Колпино, Белгород, Хабаровск, Елец, Анапа, Петрозаводск и Архангельск.

Участников фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» ждёт насыщенная конкурсная и концертная программа.

Кроме этого, они смогут посмотреть фильм «Книга памяти», принять участие в дискуссии по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодёжи «Патриотизм: в поисках смыслов», повысить вокальное и танцевальное мастерство на мастер-классах.

23 февраля делегации городов-участников возложат цветы к монументу Победы в Великой Отечественной войне и стеле «Архангельск – город воинской славы».

В 16:00 в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится гала-концерт фестиваля и церемония награждения победителей.

Завершится фестиваль праздничным салютом в честь Дня защитника Отечества.

С подробной программой фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области