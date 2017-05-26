В школах Поморья начались выпускные экзамены

Первые выпускные испытания у девятиклассников школ Архангельской области начались 26 мая. Открыл аттестационную кампанию 2017 года основной государственный экзамен по иностранным языкам.

С прошлого года выпускники девятых классов сдают четыре экзамена: обязательные русский язык и математику, а также две дисциплины по выбору. Результаты, показанные выпускниками, могут служить основой для дальнейшей профориентации ребят и зачисления их в профильные классы.

— Экзамен по иностранным языкам сегодня сдают более 570 человек. Подавляющее большинство ребят выбрало английский язык. Также проходят экзамены по немецкому и французскому языкам. Не позднее 6 июня будут опубликованы результаты первых выпускных испытаний, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Основной государственный экзамен в Поморье в этом году будут сдавать более 10 тысяч учеников девятых классов.

Министерство образования и науки Архангельской области