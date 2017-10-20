Спортсмены Архангельской области завоевали путёвку на финал первенства России по дзюдо

В городе Кириши (Ленинградская область) завершилось первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юниоров и юниорок.

На татами встретились более 120 дзюдоистов из Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Калининградской областей.

В состав сборной команды Архангельской области под руководством главного тренера Владимира Елагина вошли семь спортсменов.

Первое место в весовой категории свыше 100 килограммов занял спортсмен РЦСП «Поморье» Ян Мочульский.

Серебряным призёром в весовой категории 81 килограмм стал Андрей Долгобородов, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Бронзовые награды завоевали в весовой категории 63 килограмма Оксана Никитина, в весовой категории 70 килограммов – Александра Ступина.

По итогам выступлений Ян Мочульский, Андрей Долгобородов и Оксана Никитина завоевали право представлять Архангельскую область в финале первенства России по дзюдо, которое пройдёт в конце ноября в Иркутске.

Агентство по спорту Архангельской области