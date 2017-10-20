Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Спортсмены Архангельской области завоевали путёвку на финал первенства России по дзюдо

20 октября 9:45 Спорт

В городе Кириши (Ленинградская область) завершилось первенство Северо-Западного федерального округа России по дзюдо среди юниоров и юниорок.

На татами встретились более 120 дзюдоистов из Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Калининградской областей.

В состав сборной команды Архангельской области под руководством главного тренера Владимира Елагина вошли семь спортсменов.

Первое место в весовой категории свыше 100 килограммов занял спортсмен РЦСП «Поморье» Ян Мочульский.

Серебряным призёром в весовой категории 81 килограмм стал Андрей Долгобородов, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Бронзовые награды завоевали в весовой категории 63 килограмма Оксана Никитина, в весовой категории 70 килограммов – Александра Ступина.

По итогам выступлений Ян Мочульский, Андрей Долгобородов и Оксана Никитина завоевали право представлять Архангельскую область в финале первенства России по дзюдо, которое пройдёт в конце ноября в Иркутске.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

20 октября

Спор­тсме­ны Архан­гель­ской области завое­вали путёв­ку на финал пер­венства Рос­сии по дзюдо

20 октября

В сос­таве моло­дёж­ного пра­витель­ства Архан­гель­ской области – обновле­ние

19 октября

Сер­гей Сте­па­шин: «Ар­хангель­ская область полностью завер­шит про­грамму пере­селе­ния в нояб­ре 2017 года»

19 октября

Безо­пас­ность в сети: школь­ни­кам Поморья рас­ска­жут о пра­ви­лах поведе­ния в Интернете

19 октября

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангельск – хоро­шая пло­щад­ка для меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

19 октября

Баре­нц-сот­рудни­чес­тво – залог ста­бильн­ос­ти в Евро­ар­кти­чес­ком регионе

19 октября

Олим­пи­ада по финан­со­вой гра­мот­ности ждёт архан­гель­ских школь­ни­ков

19 октября

На сайте пра­витель­ства области соз­дан портал социаль­ных жилищ­ных программ

18 октября

Министр иност­ра­нных дел РФ Сер­гей Лав­ров при­был в Архан­гельск

18 октября

«Пре­мия Траек­то­рия» опреде­лит луч­шие про­ек­ты сод­ейс­твия про­фори­ен­та­ции молодёжи

18 октября

В Поморье стар­то­вал област­ной кон­курс виде­оро­ли­ков «Игра­ем с папой»

18 октября

Успе­шные прак­тики НКО предс­та­вят на регио­наль­ной кон­фер­ен­ции

18 октября

Автомо­бил­ис­ты Поморья ухо­дят в онлайн

18 октября

На все­рос­сийск­ом фес­тива­ле ГТО Поморье будет предс­та­влять коман­да школь­ни­ков из Севе­род­винска

18 октября

Финан­со­вая гра­мот­ность для отдыха­ющих: новое о кре­ди­тах и кар­тах узна­ли гости «Род­ника» и «Бело­морья»

18 октября

Юных севе­рян приг­лаша­ют на фес­тиваль-кон­курс «Сия­ние Арктики»

18 октября

Прио­ри­те­ты раз­раб­от­ки и при­ме­не­ния про­фста­ндар­тов обсу­дят на круг­лом столе

18 октября

20 октября завер­шится приём заявок на кон­курс «Герой наше­го времени»

18 октября

«Горя­чая линия» по зарпла­там в сфере образо­ва­ния рабо­та­ет в миноб­ре Поморья

Похожие новости

20 октября Общество

Спор­тсме­ны Архан­гель­ской области завое­вали путёв­ку на финал пер­венства Рос­сии по дзюдо

18 октября Общество

На все­рос­сийск­ом фес­тива­ле ГТО Поморье будет предс­та­влять коман­да школь­ни­ков из Севе­род­винска

17 октября Общество

На пер­венстве Европы по воз­душно-сило­вой атлети­ке наши спор­тс­мен­ки завое­вали три медали

17 октября Общество

В Архан­гель­ске про­шли игры регио­наль­ного этапа «Народ­ной фут­боль­ной лиги»

16 октября Общество

Игорь Гапа­но­вич сдал нор­мати­вы ГТО на золо­той значок

16 октября Общество

Для сдачи норм ГТО: в Лен­ском райо­не постро­или новую спор­тив­ную площадку

16 октября Общество

Шах­мат­ная ака­де­мия откры­ва­ет­ся в Архан­гель­ске

13 октября Общество

Впер­вые в Архан­гель­ске объяв­лен набор детей с нару­шени­ем слуха в спор­тивные секции

13 октября Общество

В Архан­гель­ске откры­лся Все­рос­сийс­кий тур­нир по боксу

12 октября Общество

Спор­тивных жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на конкурс

11 октября Общество

В Поморье опреде­лят луч­шего спор­тсме­на 2017 года

10 октября Общество

В Вель­ске про­шли сорев­нова­ния по бочче Спе­циаль­ной олим­пи­ады России

10 октября Общество

Руко­води­тель аген­тства по спор­ту Андрей Баг­ре­цов встре­тил­ся с при­зе­ра­ми Все­рос­сийс­кой спар­таки­ады пен­си­оне­ров

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия