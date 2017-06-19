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На рок-фестивале «Мост» рисовали юбилейные граффити и сдавали нормы ГТО

19 июня 12:30 События Молодежь

В рамках традиционного рок-фестиваля под открытым небом «Мост», который состоялся 17 июня на острове Краснофлотский, состоялась презентация областного Дома молодёжи.

Все желающие могли принять участие в конкурсе граффити, который приурочен к 80-летию области. Специалисты Дома молодёжи рассказали о своей работе и представили форум «Команда 29», рассказали, как стать участником конкурса инициатив и получить грант на реализацию своего проекта.

— Безусловно, наша площадка пользуется популярностью. Так, например, представители различных молодежных организаций интересуются конкурсом молодежных инициатив, который мы объявили недавно. Его победители получат возможность пользоваться ресурсами Дома молодёжи, – заявил специалист ГАУ АО «Молодёжный центр» Богдан Загери.

Уже третий год подряд на фестивале «Мост» работает площадка по сдаче норм ГТО. Каждый гость фестиваля мог попробовать свои силы в подтягивании, рывке гири, прыжках в длину с места, тесте на гибкость.

Напомним, в этом году на архангельском рок-фестивале выступили такие известные исполнители, как «Animal Джаz», «Эпидемия», «Пилот», «F.P.G.», «Anacondaz», «LaScala», «PRAVADA», «Znaki», «Тараканы!», «Черный обелиск», «Ангел дорог».

«Изюминкой» фестиваля стала вторая сцена, которая работала в промежутках между выступлениями артистов главной сцены. На ней выступили местные коллективы.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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