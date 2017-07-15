60 лет в строю

В Мирном продолжается череда праздничных мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею космодрома. Сегодня центром торжеств стала главная площадь «космического города»: здесь прошло торжественное построение и прохождение войск гарнизона Мирного. Командовал парадом командир космодрома Николай Нестечук.

Военнослужащих, сотрудников и ветеранов космодрома Плесецк, жителей и гостей города с 60-летием со дня основания Первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации и Мирного поздравили командующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, генерал-полковник Анатолий Перминов, возглавлявший космодром в 90-е годы.

Шесть десятков лет назад на месте небольшой деревни Плесцы началось строительство города и обширной инфраструктуры.

В истории становления космодрома, как в зеркале, отразился путь нашей страны за последние 60 лет: от образования первого в стране соединения межконтинентальных ракет Р-7 в 1957 году до места старта ракеты космического назначения мирового уровня «Союз-2» в 2004-м, от испытаний первых отечественных ракетных комплексов РС-12 до уникальных межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М».

— Сегодня космодром «Плесецк» является крупнейшим космодром России, который обеспечивает выполнение важнейших научных и оборонных задач, – отметил Игорь Орлов. – Мы отдаем дань искреннего уважения ветеранам ракетно-космической отрасли России, тем, кто строил этот уникальный объект, чествуем тех, кто работал здесь, осуществляя планы по освоению околоземного космического пространства. Нынешнее поколение военнослужащих и гражданских специалистов бережно хранит и приумножает славные традиции своих предшественников.

Отдельные слова благодарности губернатор адресовал семьям военнослужащих и гражданского персонала космодрома.

— Желаю всему коллективу и ветеранам космодрома «Плесецк», горожанам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и успехов в службе и труде на благо Отечества, – подчеркнул глава Поморья.

Продолжением праздничных торжеств стал концерт военного оркестра Министерства обороны для всех жителей города и гостей юбилея.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области