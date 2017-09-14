Семеро представителей САФУ будут получать стипендии Президента и Правительства РФ

Министерство образования и науки РФ назвало стипендиатов Президента и Правительства Российской Федерации на 2017/18 учебный год.

В списках лучших – семеро студентов и аспирантов Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Напомним, на стипендии Президента и Правительства РФ могут претендовать представители вузов, достигшие выдающихся успехов в учебной и научной деятельности, а также победители всероссийских или международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, являющиеся авторами открытий, двух и более изобретений.

Господдержки удостоены четверо аспирантов САФУ: Анастасия Долгобородова, Оксана Гермидер, Николай Кузяков и Дмитрий Фалев.

Студенты Высшей школы экономики, управления и права САФУ Анастасия Бутакова и Глеб Кузнецов удостоены стипендии Президента, а Нурсултон Абдурахимов, обучающийся в Высшей школе естественных наук и технологий, будет получать стипендию Правительства РФ.

Стипендии выплачиваются в течение всего учебного года дополнительно к государственной академической стипендии, сообщает пресс-служба САФУ им. М.В. Ломоносова.

Министерство образования и науки Архангельской области