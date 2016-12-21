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22 декабря в Архангельске наградят победителей «Зимней сказки 2016»

21 декабря 15:50 Общество Архангельск Леспром Экология Молодежь

22 декабря в 12:00 в конференц-зале Единого лесопожарного центра Архангельской области по адресу: пр. Обводный канал, 22, корп. 1 состоится награждение победителей и призёров регионального природоохранного конкурса «Зимняя сказка 2016».

Мероприятие проводится в Поморье уже более двадцати лет. Его бессменными организаторами выступают министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и региональное отделение Всероссийского общества охраны природы.

Конкурс направлен на защиту деревьев хвойных пород от массовых рубок в предновогодний период.

Юные и взрослые участники на своём примере показывают: новогоднюю атмосферу можно создать из подручных материалов. В этом году на суд жюри поступило около 400 работ из 15 муниципальных образований региона.

Возраст участников – от 4 до 50 лет. Авторы лучших работ будут отмечены на церемонии награждения.

Традиционно конкурс поддерживают общественные экологические организации, природоохранные структуры, ведущие предприятия лесопромышленного кластера «ПоморИнноваЛес» и алмазодобывающей отрасли.

На награждение победителей «Зимней сказки 2016» приглашаются СМИ.

По вопросам обращаться к Татьяне Клепневой по телефону (8182) 20-53-21.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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