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В правительстве региона прошло совещание по вопросам безопасности гостиниц

16 июня 9:15 Общество Туризм Безопасность

В рабочей встрече приняли участие специалисты гостиничного бизнеса Поморья.

Совещание было организовано региональным министерством культуры при участии представителей РУФСБ России по Архангельской области и ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области».

Эксперты из силовых ведомств подчеркнули важность исполнения обязательных требований к обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года № 447.

На совещании обсуждался широкий круг тем: категорирование гостиниц и иных средств размещения, разработка паспорта безопасности объектов, их оснащённость соответствующими системами.

Специалисты гостиничного бизнеса получили предметные консультации по интересующим их вопросам в режиме открытого диалога с представителями силовых структур. 

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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