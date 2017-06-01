Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Изменились правила поступления в вузы для абитуриентов с инвалидностью

1 июня 12:30 Доступная среда

В мае 2017 года вступили в силу изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым с учреждений медико-социальной экспертизы снимается функция по установлению противопоказаний для инвалидов к обучению по программам бакалавриата и специалитета.

Право на приём и обучение по программам бакалавриата или специалитета за счёт бюджетных ассигнований разного уровня в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Вышеназванным категориям граждан заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по программам бакалавриата или специалитета в образовательных организациях высшего образования теперь не требуется.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

1 июня

Измени­лись пра­вила поступле­ния в вузы для аби­тури­ен­тов с инвал­ид­ностью

1 июня

Дет­ская оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния 2017: на пер­вом месте – безо­пас­ность

31 мая

1 июня под Севе­род­винс­ком прой­дет тур­слёт для вос­пит­ан­ни­ков социаль­ных учрежде­ний

29 мая

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

23 мая

Поморье предс­та­вило в Мос­кве опыт регио­наль­ного социаль­ного кластера

22 мая

В пра­витель­стве оце­нили ход под­гот­ов­ки лет­ней оздо­ро­ви­тель­ной кампании

12 мая

В Архан­гель­ске на одной сцене высту­пят известные музы­кан­ты и люди с инвал­ид­ностью

12 мая

Игорь Орлов поздра­вил победи­те­лей зим­них игр Спе­циаль­ной Олимпиады

11 мая

Мно­год­ет­ным семьям Поморья вру­чат спе­циаль­ные дип­ломы «Приз­натель­ность»

10 мая

Нян­домск­им школь­ни­кам напом­нили о пра­ви­лах безо­пас­ности на желез­ной дороге

10 мая

Пен­си­оне­ры Поморья поедут на чем­пи­онат по ком­пью­тер­ному мно­гоб­орью в Санкт-Пет­ер­бург

4 мая

Экспе­рты Поморья при­мут учас­тие в рабо­те социаль­ной плат­формы «Еди­ной России»

28 апреля

28 апреля – Все­мир­ный день охраны труда

26 апреля

В Поморье раз­раба­тыва­ет­ся сис­тема комп­ле­кс­ного соп­ров­ож­де­ния детей с РАС

26 апреля

В цен­тре вни­ма­ния – лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кампания

26 апреля

437 «чер­нобыль­цев» на сегод­няш­ний день про­жива­ют в Архан­гель­ской области

20 апреля

«Осо­бен­ные» тан­цоры показа­ли себя на кон­курсе «Вдох­нове­ние» в Новод­винске

19 апреля

19 апреля – день госу­дарст­вен­ной служ­бы занят­ос­ти населения

Похожие новости

1 июня Соцзащита

Измени­лись пра­вила поступле­ния в вузы для аби­тури­ен­тов с инвал­ид­ностью

29 мая Общество

Под Архан­гель­ском впер­вые открыт лагерь для детей с аутизмом

29 мая Общество

«Ази­мут» помога­ет детям с аутизмом

12 мая Соцзащита

В Архан­гель­ске на одной сцене высту­пят известные музы­кан­ты и люди с инвал­ид­ностью

12 мая Соцзащита

Игорь Орлов поздра­вил победи­те­лей зим­них игр Спе­циаль­ной Олимпиады

20 апреля Соцзащита

«Осо­бен­ные» тан­цоры показа­ли себя на кон­курсе «Вдох­нове­ние» в Новод­винске

12 апреля Соцзащита

Сту­ден­ты САФУ соз­дали так­тиль­ную карту Архан­гель­ской области для нез­ря­чих северян

10 апреля Соцзащита

Фина­лис­тки кон­курса «Кра­са Аркти­ки» про­вели праз­дник для дет­ей-ин­вали­дов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия