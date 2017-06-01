Изменились правила поступления в вузы для абитуриентов с инвалидностью

В мае 2017 года вступили в силу изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым с учреждений медико-социальной экспертизы снимается функция по установлению противопоказаний для инвалидов к обучению по программам бакалавриата и специалитета.

Право на приём и обучение по программам бакалавриата или специалитета за счёт бюджетных ассигнований разного уровня в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Вышеназванным категориям граждан заключение об отсутствии или наличии противопоказаний для обучения по программам бакалавриата или специалитета в образовательных организациях высшего образования теперь не требуется.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области