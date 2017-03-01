Правительство Поморья субсидирует социальные авиаперевозки

Государственное регулирование позволяет удерживать тарифы на перелёты в отдалённые населённые пункты на уровне ниже экономически обоснованных

Министерство транспорта Архангельской области предоставило ОАО «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» субсидии на возмещение расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа.

Государственное регулирование позволяет удерживать тарифы на перелёты в отдалённые населённые пункты области на уровне ниже экономически обоснованных.

Убытки авиаперевозчиков, возникающие при этом, субсидируются из областного бюджета

– В соответствии с действующим законодательством правительство Архангельской области регулирует тарифы на перевозки пассажиров там, где авиация является единственным видом транспорта, – пояснил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.



Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области