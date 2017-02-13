«Водник» обыграл действующего чемпиона России

Это первая победа нашей команды в рамках II этапа чемпионата страны.

Накануне на своем льду «Водник» встречался с действующим чемпионом России – красноярским «Енисеем», который в предыдущем туре разошелся миром с ульяновской «Волгой» – 4:4.

Для того, чтобы подняться как можно выше, сибирякам нужна была только победа. Но в Архангельске «Енисею» всегда было непросто. В трёх последних матчах сибиряки выиграли лишь однажды.

В остальных играх верх брали северяне. Учитывая всю важность исхода этого матча для обеих команд, он ожидался очень интересным. Уже на первой минуте великолепная возможность открыть счет была у Александра Антонова, но вместо того, чтобы забивать самим, «водники» пропустили контратаку гостей, которая закончилась взятием ворот Андреем Рейном – 0:1.

Несмотря на это, хозяева продолжили прессинговать. В одном из моментов красноярец Михаил Прокопьев нарушил правила против Александра Антонова. Арбитр встречи отправил отдыхать его на скамейку штрафников. Попытки защитника гостей оспорить это решение закончились его удалением до конца матча. В итоге красно-белые больше 80 минут вынуждены были играть в меньшинстве.

Первоначально подобные изменения в составе гостей почти не повлияли на ход встречи. У них был ряд возможностей для того, чтобы закрепить свой успех, но до перерыва они воспользовались лишь одной – 0:2. При этом подопечные Игоря Гапановича и Николая Яровича и не думали отсиживаться в обороне. Дважды ворота красно-белых от неминуемого гола спасала штанга, а за несколько мгновений до ухода в раздевалку Олег Пивоваров не смог поймать и обработать мяч после «закидушки» от Андрея Рейна.

Во второй половине встречи игра пошла на встречных курсах. Атака на одни ворота сменялась натиском на другие. В этом компоненте более удачливее оказались хозяева. Сначала после розыгрыша углового отличился Сергей Калинин, а затем после точной передачи Юрия Погребного Евгений Дергаев делает счет равным – 2:2. Вслед за этим форвард красноярцев и сборной России Алмаз Миргазов вновь выводит вперед свою команду – 2:3.

Ключевыми в матче стали заключительные 20 минут, в которых была решена его судьба. Сначала Олег Пивоваров, поймав навесную передачу, восстанавливает равновесие. Вслед за этим Александр Антонов выводит вперед своих одноклубников – 4:3.

На 81-й минуте Алексей Гладышев, получив мяч у своих ворот, прошел через все поле и в штрафной гостей на нем сфолили. Главный арбитр встречи Евгений Тютюков безотлагательно назначил пенальти. Евгений Дергаев был точен. Вскоре капитан желто-зеленых, пройдя по центру, дошел до ворот «Енисея» и бросил мяч прямо во вратаря гостей, но на добивание успел Олег Пивоваров – 6:3.

«Водник» одержал первую победу в рамках II этапа чемпионата страны. Уже через три дня, на этот раз в Красноярске, архангелогородцы вновь сыграют с «Енисеем». При этом предстоящий матч может быть не последним очным поединком для обеих команд в этом сезоне. На данный момент расклад такой, что с большой долей вероятности они смогут встретиться вновь, но уже на стадии четвертьфинала. Хотя до этого итоговый расклад может измениться.

– Поздравляю наших парней с долгожданной победой, – заявил после матча руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Это была яркая игра со множеством острых моментов, и я рад, что наша команда сегодня была сильнее.

Агентство по спорту Архангельской области