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Северодвинцев приглашают обсудить строительство нового комплекса для переработки мусора возле Рикасихи

22 марта 11:45 Реформа ЖКХ Экология Северодвинск

24 марта в 14:00 в малом зале Центра культуры и общественных мероприятий Северодвинска (ул. Бойчука д. 2) состоится встреча представителей регионального минприроды с жителями города корабелов.

Тема встречи – строительство современного мусороперерабатывающего комплекса в нескольких километрах от посёлка Рикасиха.

Территория площадью 40 га была выбрана после тщательного изучения специалистами семи площадок. Она максимально удовлетворяет предъявляемым требованиям. 

Эксперты утверждают: аналогичные комплексы уже несколько лет успешно работают в ряде регионов России. Благодаря применению современных технологий на объекте исключается возможность пожара, загрязнения почвы и водоемов.

С помощью специального оборудования из отходов здесь будут выделять полезные фракции. Пластик, бумага, металл, древесина, стекло снова пойдут в оборот. Это позволит уменьшить объем утилизируемых отходов как минимум на треть.

Возведение современного межмуниципального комплекса позволит решить ряд экологических проблем Поморья, в частности закрыть и рекультивировать морально устаревшую городскую свалку Северодвинска.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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