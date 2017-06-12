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Стать гражданином – в День России!

12 июня 17:30 Общество События
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Паспорта гражданина Российской Федерации молодым архангелогородцам вручали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания Виктор Новожилов, глава Архангельска Игорь Годзиш, заместитель руководителя УМВД России по Архангельской области Алексей Попов.

Торжественная церемония, ставшая частью всероссийской акции «Мы – граждане России», прошла на площади Мира в Архангельске.

— Наша страна прошла непростой путь. Всегда, во все времена, великий русский народ умел побеждать врагов, строить новую жизнь, преодолевать трудности, – отметил Игорь Орлов. – Это наша история, отдавая дань уважения которой, мы уверенно смотрим в будущее!

Строить это будущее как раз и предстоит юношам и девушкам, которые Игорь Орлов вручил благодарственное письмо коллективу архангельского отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России»вступили сегодня во взрослую жизнь, получив паспорт – не просто удостоверение личности, а документ, обеспечивающий реализацию конституционных прав и свобод.

Как признались сами ребята, для них очень важно, что это произошло именно в День России.

Символично, что на этой же площадке Игорь Орлов вручил благодарственное письмо главы региона коллективу архангельского отделения всероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» за большой вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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