Опубликована программа Дня ходьбы в Архангельске

1 октября 2017 года в Архангельске на Красной пристани пройдёт большой спортивный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню ходьбы.

Начало в 12:00. В программе спортивного праздника:

12:00–14.30 – регистрация и выдача номеров на День ходьбы;

12:00–14:30 – соревнования по уличному баскетболу (конкурс штрафных бросков, конкурс «трёхочковых» бросков);

12:00–14:30 – игра в бочче;

12:30–14:30 – конкурс «Точный футболист»;

12:20–14:30 – «Весёлые старты»;

12:20–12:30 – «Зарядка с чемпионом». Проводит мастер спорта по лёгкой атлетике Дмитрий Фалев;

13:00–14.00 – турнир по флорболу;

13.00–14.30 – работа площадки фан-клуба «Водник» (конкурс кричалок, конкурс рисунков);

12:30–12:50 – мастер-класс по джиу-джитсу;

13:00–13:20 – мастер-класс по боксу;

13:30–13:50 – мастер-класс по карате-кекусинкай;

13:50–14:10 – мастер-класс по тхэквондо;

13:30–14:30 – автограф-сессия. Участники: многократный чемпиона России и мира по хоккею с мячом Игорь Гапанович, мастер спорта по лёгкой атлетике Дмитрий Фалев, мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Шемякин, мастер спорта России по лыжным гонкам Екатерина Ядовина;

14:25–14.35 – разминка для участников Дня ходьбы. Проводит мастер спорта России по спортивной акробатике, «Мисс Архангельск 2017» Юлиана Дерягина;

14:35–15:00 – официальное открытие Всероссийского дня ходьбы;

15:00 – старт на дистанцию 3 000 метров;

15:30–16:00 – награждение участников.

С 12:00 будет работать выставка ретро-автомобилей, с 12:30 – полевая кухня.

Агентство по спорту Архангельской области