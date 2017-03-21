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Расширенное заседание совета регионального отделения РВИО состоится в Архангельске

21 марта 18:00

23 марта в 17:00 а Гостиных дворах состоится расширенное заседание совета регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Члены архангельского отделения РВИО обсудят реализацию на территории области всероссийской патриотической программы «Дороги Победы», проекта «Дети рисуют мир», рассмотрят вопрос о создании местного отделения в  Северодвинске, а также обсудят предложения по работе площадки РВИО 9 мая 2017 года.

Напомним, в 2016 году Архангельская региональная организация вошла в десятку лучших по России. За последние полтора года численность её членов выросла в четыре раза. Одним из крупнейших мероприятий, в которых участвовало РВИО, стало 75-летие прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», отмечавшееся в августе 2016 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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