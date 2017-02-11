«Полярный десант» высадится в северной глубинке

Шестьдесят юношей и девушек сменили привычные всем летние бойцовки на теплые куртки и отправились покорять отдалённые населенные пункты Приморского, Онежского, Устьянского и Вилегодского районов.

Все они – участники патриотической акции «Полярный десант», которая уже в четвертый раз проводится в Архангельской области. Акция проходит в рамках С 2014 года «Полярный десант» охватил более 13 муниципальных образований Архангельской области.всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В этом году она посвящена празднованию 80-летия Архангельской области.

За десять дней участники акции посетят более 30 населенных пунктов. В программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей.

Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также составление реестра памятников и воинских захоронений.

География участников расширяется

Торжественная церемония открытия акции состоялась 10 февраля на площади у главного корпуса САФУ имени М.В. Ломоносова.

Организаторами акции выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области», региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке администрации губернатора и правительства Архангельской области.Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

«С каждым годом участников «Полярного десанта» становится больше. Вместе с этим развивается и сама акция. В этом году она пополнилась новыми направлениями и задачами. Расширяется и география участников. К архангельским студентам присоединились ребята из Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга».

Возвращая мемориалы на карту

В рамках «Полярного десанта» продолжатся реализация проекта под названием «Место памяти», разработанного Российским военно-историческим обществом.

Суть проекта в том, что добровольцы осматривают памятники, мемориалы, воинские захоронения в местах, которые посещают, описывают их состояние, фотографируют и фиксируют геолокацию.

По возвращении данные передаются в региональный центр патриотического воспитания для размещения полученной информации на специальном сайте. Этой работой на протяжении уже трёх лет занимается комиссар поискового отряда «Вихрь» Антонина Кожевникова.

— Мы не только составляем список памятников, но и очищаем их от снега, приводим в порядок, – рассказала Антонина Кожевникова. – У нас есть список памятников, расположенных в том или ином населённом пункте. Обычно в нём числится 12–13 памятников, но местные жители показывают и другие воинские захоронения, которые мы тоже наносим на карту.

Одним из нововведений этого года можно назвать проект «Волонтёры просвещения». Это серия лекций об Архангельской области, на которых все желающие могут больше узнать об истории родного края.



Добровольцы вернутся в Архангельск 20 февраля.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области