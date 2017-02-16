Вопросы развития института уполномоченных по правам ребёнка обсуждают в Архангельске

Семинар-совещание «О развитии института уполномоченных по правам ребенка в муниципальных районах, городах и в образовательных организациях Архангельской области» открылся в региональном правительстве.

Он собрал более 130 участников: детских правозащитников и школьных уполномоченных со всего Поморья, представителей органов власти и местного самоуправления, прокуратуры, социальных и образовательных учреждений, духовенства.

Семинар проводится уполномоченным при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка при поддержке регионального правительства и комитета областного Собрания депутатов по образованию и науке.

На семинаре можно поделиться опытом и узнать новое

Сегодня детские правозащитники есть в 14 городах и районах Архангельской области, в образовательных организациях работает 171 школьный уполномоченный. Многие из них только начали эту деятельность, поэтому на семинаре они получат возможность обменяться опытом и узнать о лучших практиках работы детских правозащитников.

Участники совещания обсудят вопросы совершенствования законодательства, направления межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделят защите персональных данных детей, особенно в Интернете.

Большой доклад будет посвящён школьным уполномоченным. Этот институт направлен на оказание непосредственной поддержки детям и подросткам в межличностных, школьных и семейных конфликтах.

Как пояснила областной детский омбудсмен Ольга Смирнова, очень важно, чтобы школьники сами избирали уполномоченных, которым они смогут доверить свои проблемы. Это могут быть люди из числа педагогов, родителей или старшеклассников.

Уполномоченные помогают принимать верные решения

Заместитель главы региона по внутренней политике Алексей Андронов отметил, что институт уполномоченного по правам ребёнка доказал свою востребованность:

«Деятельность детских уполномоченных помогает принимать управленческие решения по защите прав детей, решать актуальные проблемы детства, усиливать координацию деятельности всех структур по обеспечению комплексного решения проблем детей».

17 февраля семинар-совещание продолжит работу на площадке центра экспертизы мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения «Леда».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области