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Внедрение 12 целевых моделей: главное – дать правильный старт

10 марта 18:00 Послание губернатора Районы

С рабочим визитом столицу Поморья посетил руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в СЗФО Арзум Арзуманян.

Одна из главных тем визита – внедрение 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Напомним, эти модели обсуждались под руководством Президента России Владимира Путина на заседании Президиума и консультативной комиссии Госсовета в Ярославле. По поручению главы государства они были разработаны и утверждены председателем Правительства России.

Как сообщил Арзум Арзуманян, при посещении регионов Севера-Запада России для него важно помочь субъектам дать правильный старт внедрению 12 моделей:

«Этот проект рассчитан до 2021 года, работа осуществляется поэтапно. При достижении регионом определённого показателя оценку ему даёт экспертная группа, которая состоит исключительно из представителей предпринимательского сообщества. И только после этого работу региона оценивают федеральные органы власти».

Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников отметил, что теме привлечения инвестиций и реализации 12 целевых моделей уделено особое внимание в Послании губернатора Игоря Орлова областному Собранию депутатов.

— Эти вопросы находятся на постоянном контроле главы региона. Работа по внедрению моделей в Архангельской области уже запущена. Федеральный центр установил минимальную планку того, как сегодня должна выглядеть среда для инвесторов в каждом регионе. Определены более 200 показателей. Треть из них регион уже достиг. По остальным ведётся работа, – рассказал Виктор Иконников.

На сегодняшний день свои наилучшие результаты Поморье показывает в части работы по организации получения бизнесом разрешений на строительство.

Арзум Арзуманян и Виктор Иконников провели совещание с руководителями рабочих групп, ответственных за внедрение моделей на территории Архангельской области. Особое внимание уделили необходимости совершенствования федерального законодательства, а также обсудили вопросы ресурсного обеспечения внедрения ряда моделей.

В ходе визита в Архангельск Арзум Арзуманян также встретился с представителями Северного Арктического федерального университета, делового сообщества, Общественной палаты области, регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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