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Мероприятия форума «Арктика – территория диалога» транслируются в Интернете

29 марта 8:45 Арктика – территория диалога Информация и связь Арктика

Все мероприятия международного форума «Арктика — территория диалога» будут доступны для просмотра онлайн.

Для просмотра нужно пройти по ссылке https://dvinaland.ru/arctic/menu.

Первым мероприятием, доступным для просмотра, станет открытие форума, которое состоится сегодня, 29 марта, в актовом зале Северного Арктического федерального университета.

Также будет организована трансляция пленарного заседания форума с участием Президента России Владимира Путина, которое начнётся завтра, 30 марта в 13:00.

Международный форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Тема IV форума «Арктика – территория диалога» – «Человек в Арктике».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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