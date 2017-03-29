Все мероприятия международного форума «Арктика — территория диалога» будут доступны для просмотра онлайн.

Для просмотра нужно пройти по ссылке https://dvinaland.ru/arctic/menu.

Первым мероприятием, доступным для просмотра, станет открытие форума, которое состоится сегодня, 29 марта, в актовом зале Северного Арктического федерального университета.

Также будет организована трансляция пленарного заседания форума с участием Президента России Владимира Путина, которое начнётся завтра, 30 марта в 13:00.

Международный форум «Арктика – территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив арктического региона на мировом уровне.

Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий.

Тема IV форума «Арктика – территория диалога» – «Человек в Арктике».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области