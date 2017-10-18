Так называется выставка, которая откроется 19 октября в столице Поморья.

Экспозиция поможет вспомнить известные факты о совместной полярной истории России и Норвегии.

Выставка рассказывает об экспедиции Фритьофа Нансена на «Фраме», экспедиции Руаля Амундсена на «Мод» вдоль российского побережья, об Александре Кучине, компании Юнаса Лида и развитии торговли в Сибири, спасении Умберто Нобиле ледоколом «Красин», а также о современном сотрудничестве наших государств в полярных регионах.

Открытие состоится 19 октября в 15:30 в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (Архангельск, ул. Поморская, д. 3).

Приглашается пресса.

Министерство культуры Архангельской области