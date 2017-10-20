Патриотический фестиваль «АрхангелЪ» приглашает участников

До 10 ноября будут принимать заявки на участие в третьем региональном молодёжном патриотическом фестивале «АрхангелЪ». В этом году он будет посвящён 80-летию Архангельской области и пройдёт в столице Поморья с 10 по 19 ноября 2017 года.

Организаторами фестиваля выступают ГАУ АО «Патриот» и молодёжный отдел Архангельской и Холмогорской епархии при поддержке регионального правительства Архангельской области и по благословению митрополита Даниила.

В рамках фестиваля состоится конкурс чтецов, патриотической песни, круглый стол «Рождественские чтения, как механизм духовно-нравственного воспитания молодёжи», экскурсии в храмы и монастыри, мастер-классы от архангельских звонарей.

Украшением мероприятия станет фотовыставка «Русский Север и православие», которая будет работать в фойе центра «Патриот» на протяжении всего фестиваля.

Принять участие в конкурсах могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

— Цели фестиваля – сохранение историко-культурного наследия Русского Севера, формирование позитивного образа Архангельской области, развитие творческих способностей социально активной молодёжи, популяризация духовно-нравственной проблематики в молодёжной среде, – сообщил директор ГАУ АО «Патриот» Евгений Корнюх.

Заявку на участие можно подать до 10 ноября 2017 года в региональном центре «Патриот» по адресу: 163004, Архангельск, проспект Троицкий, 118, офис 21, ГАУ Архангельской области «Патриот» или по электронной почте: arhangelfest@yandex.ru.

Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте центра «Патриот» и в группе в социальной сети «Вконтакте».

ГАУ Архангельской области «Патриот»