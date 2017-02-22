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Благотворительный турнир по игре в нарды помог конкретному ребёнку

22 февраля 12:15 Общество Межнациональные отношения
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В детской областной клинической больнице состоялось вручение индивидуального оборудования – инсулиновой помпы, а также расходного материала и препаратов для 13-летней девочки из Северодвинска, страдающей сахарным диабетом.

По словам главного врача больницы Олега Низовцева, это высокотехнологичное оборудование позволит ребёнку нормально жить и развиваться.

Его приобретение стало возможным благодаря благотворительному проекту – первому открытому турниру Архангельской области по игре в нарды, который прошел в Архангельске в декабре 2016 года.

Благотворительный турнир был организован по инициативе Общественной палаты Архангельский области и Совета национальностей и прошёл при поддержке губернатора Архангельской области и благотворительного фонда «Гарант».

Вступительные взносы участников турнира, а также добровольные пожертвования предпринимателей были направлены на приобретение оборудования для конкретного ребенка.

По словам одного из организаторов турнира, заместителя председателя Общественной палаты Архангельской области Мамикона Гекчяна, первый опыт проведения соревнований показал, что такая форма благотворительности должна иметь продолжение.

— Этот турнир символизирует межнациональное согласие, развитие гражданского общества, здоровый дух соревнования и желание людей, в том числе представителей социально ответственного бизнеса, помогать больным детям, – сказал Мамикон Гекчян.

От имени губернатора Архангельской области министр здравоохранения Антон Карпунов поблагодарил организаторов турнира и предпринимателей, внесших свой вклад в благотворительный проект. Он подчеркнул, что этот опыт обязательно получит продолжение.  

— Такое сотрудничество, социальная направленная совместная работа власти, медиков и активного бизнеса важна для всего нашего общества. В данном случае мы помогли конкретному ребёнку, который теперь сможет нормально жить и взрослеть, – сказал Антон Карпунов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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