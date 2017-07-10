Гости мастерового схода учились пользоваться финансовыми инструментами

В музее деревянного зодчества «Малые Корелы» прошел III международный мастеровой сход. Народные умельцы со всей России делились с желающими своими умениями и секретами.

Научившись плести соломенные обереги, мастерить бочки, как заправский бондарь, или освоив технику печати северных набивных орнаментов, гости праздника примерялись к инструментам финансовым.

Как пользоваться услугами микрофинансовых организаций, в каких случаях нужно брать банковский кредит, а когда лучше воспользоваться кредитной картой, чем КАСКО отличается от ОСАГО и какие взносы нужно делать в НПФ – на эти вопросы получили ответы участники площадки «Финансовые инструменты».

Желающие проходили тесты на знание правил финансовой грамотности, строили «Стену финансовой безопасности», преодолевали трудности на «финансовых ходулях». В итоге испытаний они получали открытки-памятки «Хочу. Могу. Знаю» и призы с символикой программы.



В работе площадки приняли участие более 150 человек.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области