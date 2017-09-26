Легкоатлеты Архангельской области успешно выступили на «Шиповке юных»

В Сочи завершился финал всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Юные легкоатлеты Архангельской области успешно выступили во всех возрастных категориях.

На стадионе спортивного комплекса «Юность» среди девушек 2006–2007 годов рождения первой среди команд спортивных школ стала ДЮСШ № 1 г. Котласа.

Среди девушек в личном первенстве разыгрывалось 15 медалей, 7 из которых завоевали спортсменки Архангельской области.

У девушек 2004–2005 годов рождения на дистанции 600 метров с результатом 1.38.2 первой финишировала Александра Скрипчук, второе место заняла Ксения Малых. Обе спортсменки представляли РЦСП «Поморье».

В метании золотую медаль завоевала Ксения Малых с результатом 56.22, бронзовая медаль – у Александры Скрипчук.

В дисциплине «прыжки в длину» Ксения Малых заняла третье место.

По итогам четырехборья Ксения Малых, набрав 415 очков, поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, второе место заняла Александра Скрипчук.

Агентство по спорту Архангельской области