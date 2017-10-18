На предприятиях Архангельской области снижается задолженность по заработной плате

По информации Архангельскстата, на 1 октября 2017 года задолженность по заработной плате имелась в десяти организациях с числом работников 577 человек на сумму 19 млн 178 тысяч рублей.

По данным статистики, в Архангельской области произошло снижение задолженности по заработной плате на 11 млн 168 тысяч рублей, или на 36,8 процента по сравнению с данными на 1 сентября 2017 года. Тогда этот показатель был зафиксирован на уровне 30 млн 346 тысяч рублей в десяти организациях с числом работников 880 человек.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области