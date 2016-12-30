Более десяти тысяч юных жителей Поморья учатся в детских школах искусств

В ДШИ Поморья на сегодняшний день обучаются 10 513 детей.

Только в детской музыкальной школе № 1 Баренцева региона – 620 учеников. Юные музыканты уже участвуют во всероссийских и международных творческих мероприятиях.

24 декабря в музыкальной школе состоялось уникальное событие: областной фестиваль семейного творчества «Музыкальные династии», в котором приняли участие 23 семьи.

— Этот проект в канун Нового года ещё раз напомнил нам о главной ценности в жизни каждого человека – о семье! – поделилась впечатлениями директор детской музыкальной школе № 1 Баренцева региона Юлия Ларькова. – Хочется, чтобы фестиваль стал «визитной карточкой» нашей школы.

12 лет старейшей музыкальной школой на Севере руководила нынешний министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. Накануне она посетила школу с рабочим визитом и побывала на спектакле оперной студии «Планета чудес».

– Это образцовый художественный коллектив, уникальный не только для Архангельской области, но и в масштабах страны, – поделилась впечатлениями Вероника Яничек. – Его руководитель Галина Мурашева – потрясающий человек и педагог. Она воспитывает в учениках не только вокальные и артистические навыки, но в первую очередь – умение быть Человеком. Оперная студия уже «выросла» из маленькой школьной сцены и готова выступать на больших театральных подмостках. Надеюсь, это скоро случится.

Министерство культуры Архангельской области