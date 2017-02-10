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Областной Дом молодёжи запускает серию волонтёрских акций «Доброе дело»

10 февраля 14:15 Молодежь Экология

Тематика акций под общим названием «Доброе дело» будет меняться, говорят организаторы. Неизменными остаются положенные в основу принципы: любовь и забота к людям, животным, природе и родному городу.

– Разработка и проведение таких акций для нас дело не новое, – рассказала исполняющая обязанности начальника отдела организационно-массовой работы На сегодняшний день в областном Доме молодёжи зарегистрировано более 180 добровольцев только из Архангельска.«Молодёжного центра» Александра Иванова. – Например, на протяжении всего прошлого года мы проводили акцию «Молодежь за здоровый образ жизни».

Серия волонтёрских акций «Доброе дело» будет рекомендована к проведению в муниципальных образованиях Архангельской области.

Стать волонтёром Дома молодёжи может любой желающий. Для этого необходимо в рабочее время подойти по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9, кабинет № 204 и заполнить заявку. Можно воспользоваться электронной почтой: aleksandra.i@dommol29.ru.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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