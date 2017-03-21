Портрет ветерана северных конвоев приехал на Пинежье из Англии

В августе 2016 года в Архангельске состоялись торжества, посвящённые 75-летию прихода первого арктического конвоя «Дервиш». В них принимал участие житель Пинежского района, ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич Земцовский.

Пинежанин так запомнился одному из членов делегации Великобритании, что вернувшись на родину, англичанин решил написать его портрет.

Фото газеты «Пинежье»Недавно Архангельск посетил генеральный консул Великобритании Кит Аллан, который и привёз нарисованную художником акварель.

На Благовещенской ярмарке в Пинеге заместитель главы Пинежского района по социальной политике Надежда Выучейская вручила Ивану Николаевичу его портрет.

— Мне поручена очень приятная и торжественная миссия. Я с огромным удовольствием вручаю Вам этот подарок, – обратилась к ветерану Надежда Выучейская. – Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, сохранять Вашу энергию и оптимизм!

По материалам газеты «Пинежье»