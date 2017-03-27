Аудитория имени знаменитого архангельского кардиолога открылась в Первой городской больнице

Татьяна Николаевна Иванова известна как основатель кардиологической службы в нашем регионе. Более полувека она работала на кафедре факультетской терапии Северного государственного медицинского университета, прошла путь от ассистентки до профессора.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, почётный доктор СГМУ, профессионал и Человек с большой буквы, который искренне верил в дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Так говорят о ней её коллеги и ученики.Открытие аудитории состоялось благодаря инициативе учениц Татьяны Ивановой: профессора СГМУ Ольги Миролюбовой и заместителя главного врача Первой городской больницы Ларисы Тюленевой.

С приветственным словом перед соратниками Татьяны Ивановой выступил главный врач Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич Сергей Красильников:

«Мне посчастливилось быть учеником Татьяны Николаевны. Она ставила перед всеми нами высокую планку знаний, профессионализма и мастерства. Хорошо, что такие люди есть в нашей истории. Её жизненный путь – это пример для подражания и напоминание для нас о том, каким должен быть врач».

Ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова вспомнила тихий голос профессора, то, с каким вниманием все слушали ее лекции, а потом годами бережно хранили конспекты и обращались к Аудиторию имени знаменитого врача украсил её портрет. Фото пресс-центра Первой городской больницы им. Е.Е. Волосевичним в работе.

— Мы будем продолжать традиции, заложенные Татьяной Николаевной и сохранять тесную взаимосвязь между практической медициной, наукой и образованием, – отметила Любовь Горбатова.



Аудиторию имени знаменитого врача украсил её портрет работы известного архангельского художника Владимира Трещёва.



Также участникам встречи представили второе издание книги «Дело её жизни», где собраны воспоминания о Татьяне Николаевне Ивановой.



Министерство здравоохранения Архангельской области