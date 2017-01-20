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В Северодвинске пройдёт военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова»

20 января 9:30 Безопасность Молодежь Северодвинск

21 января в 10:00 в Северодвинске на базе техникума судостроения и машиностроения стартует областная военно-спортивная эстафета, посвящённая дню рождения легендарного командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова.

Архангельск на игре представит военно-патриотический клуб «Белый медведь», занявший первое место в отборочном туре, который состоялся 24 декабря прошлого года. Всего на участие в соревнования заявились 13 команд из разных муниципальных образований Поморья.

Организаторами мероприятия выступил региональный центр патриотического воспитания, Северодвинское отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и МАУ «Молодёжный центр» (Северодвинск).

Эстафета включает в себя теоретический курс, метание гранаты, переноску ящика с боеприпасами, транспортировку пострадавшего, подтягивание, стрельбу, бег на лыжах и другие этапы.

Победители областной военно-спортивной эстафеты представят регион на всероссийском этапе игры в Пскове.

Приглашается пресса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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