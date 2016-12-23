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Игорь Орлов обсудил с главами муниципалитетов Поморья внедрение инвестиционного стандарта

23 декабря 17:45 Районы Инвестиции

Очередное и последнее в этом году заседание координационного совета глав муниципальных районов и городских округов состоялось в правительстве Архангельской области.

Обращаясь к главам муниципальных районов и городских округов, Игорь Орлов подчеркнул, что уходящий год был отмечен тесным и конструктивным сотрудничеством региональной и муниципальной власти.

Глава Поморья отметил, что Архангельская область заканчивает год с хорошими показателями. Это касается и исполнения доходов бюджета, и реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Успешно были реализованы планы ввода в эксплуатацию целого ряда современных социальных объектов, ремонта дорог и строительства мостов.

По словам Игоря Орлова, в основе новых планов развития региона и каждого муниципалитета должна лежать работа по формированию благоприятного инвестиционного климата на конкретной территории. Его формирование начинается с внедрения инвестиционного стандарта.

Об опыте внедрения муниципального инвестиционного стандарта в пяти пилотных муниципальных образованиях Поморья рассказал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

Основные мероприятия стандарта, а это упорядочение работы муниципальных органов власти с инвесторами, создание открытой и доступной карты инвестиций, ясная стратегия развития муниципалитета уже дали свои первые результаты.

Глава одного из пилотных Ленского района Алексей Торков рассказал, что в 2016 году реализован проект муниципально-частного партнерства в сфере ЖКХ: модернизации системы отопления в Яренске. К этому проекту было привлечено около 100 миллионов рублей инвестиций.

В Новодвинске новыё подход к работе с инвесторами позволил сократить сроки оформления документов для строительства и финансовые издержки инвесторов на процедуру государственной регистрации документов.

Работа в этом направлении будет продолжена. По предложению губернатора в график его рабочих поездок в районы будут включены встречи с рабочими группами по внедрению инвестандарта в муниципальных образованиях.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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