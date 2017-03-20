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Игорь Орлов:
«Мы не должны отходить от принципа экологического баланса в Арктике»

20 марта 11:15 Арктика – территория диалога Арктика Экология

Вопросы экологии станут одними из центральных на форуме «Арктика – территория диалога», сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в интервью ИТАР-ТАСС.

Он, в частности, отметил:

«Арктика – это новые возможности для всего мира. Да, это огромная природная кладовая, но говорить о ней только с точки зрения добычи углеводородного сырья – это очень сильно упрощать значение этой территории. Арктика – это невероятный запас чистой воды, это чистый воздух, это особая биосфера. Все то, что позволяет человечеству чувствовать себя в безопасности».

Игорь Орлов отметил также, что программу очистки арктических территорий лично курирует Президент России. За последние годы из Арктики было вывезено более 40 тысяч тонн отходов хозяйственной деятельности. И эта работа будет продолжена. Важно и то, что сегодняшние технологии позволяют минимально травмировать хрупкую экологию Заполярья.

— Это подтверждает большой проект, который реализован «Алросой» и «Лукойлом» при разработке алмазных месторождений в Приморском и Мезенском районах. Там была жесточайшая экологическая экспертиза, и все нашли правильные решения, и добыча производится. Говоря об экологических проектах, нельзя впадать в другую крайность – возвращать человека в пещеру. Необходимо соблюдать баланс».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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