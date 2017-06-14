Неделя российского ритейла: борьба с «нелегалами» и поддержка добросовестного бизнеса

Неделя российского ритейла в Москве стала площадкой для открытого диалога власти и предпринимательства о трендах и проблемах развития розничной торговли.

Организаторами выступили Министерство промышленности и торговли РФ и Ассоциация экспертов рынка ритейла России при поддержке ряда отраслевых объединений.

Английское слово retail переводится на русский язык как «розничный». Ритейл – это реализация продукта конечному потребителю, или розничная торговля. Неделя российского ритейла проводится третий год подряд.Представители органов федеральной и региональной власти и розничной торговли традиционно встретились в Центре международной торговли.

По словам министра АПК и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, ритейл – это отрасль, мгновенно реагирующая на новые технологии, новые модели коммуникации с конечным потребителем.

— В рамках Недели была создана площадка, позволяющая открыто поговорить о трендах и проблемах рынка, оценить эффективность взаимодействия власти с торговыми предприятиями и производителями товаров, – отметила Ирина Бажанова.

За нарушения – усилить ответственность

В этом году Неделя российского ритейла проходила под девизом «От традиционной торговли к цифровой экономической системе».

Как рассказала Ирина Бажанова, в рамках деловой программы теме российского ритейла в условиях цифровой экономики был посвящен ряд сессий.

Их участники рассмотрели вопросы автоматизации ключевых бизнес-процессов отрасли, подходы к цифровой трансформации предпринимательства и рынка труда, а также обсудили меры государственного регулирования.

Кроме того, яркой стала экспертная дискуссия на тему «Нелегальная торговля алкогольной и табачной продукцией – вызов цивилизованному ритейлу».

По её итогам эксперты пришли к выводу: для противодействия нелегальному рынку, кроме разработки и внедрения эффективных инструментов контроля (к примеру, системы отслеживания ЕГАИС для алкоголя), необходимо одновременно усиливать законодательную ответственность за нарушения и повышать результативность правоприменительной практики.

Ответственным производителям – долгосрочные права

Особое внимание участники Недели российского ритейла уделили обсуждению законопроекта Минпромторга России о внесении изменений в закон «О торговле».

Для добросовестного бизнеса проект устанавливает прозрачный порядок предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на твердых, долгосрочных правах, причём, с возможностью их продления.

— Законопроектом предусматривается закрепление основных гарантий прав предпринимателей на уровне федерального закона с полноценной возможностью учёта местной специфики правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, – уточнила Ирина Бажанова.

Предлагается установить:

виды договоров и минимальные сроки их действия;



порядок заключения, пролонгации и прекращения договоров, в соответствии с которыми осуществляется размещение НТО;



основные гарантии прав добросовестных предпринимателей, в том числе продление договоров без торгов, обязательность соблюдения принципа «меняется место – сохраняется бизнес».



Законопроект также разделяет регулирование нестационарных объектов. При этом для мобильной торговли значительно упрощается порядок организации работы с учётом их ежедневного перемещения.

— Поморье заинтересовано в принятии данного законопроекта, – подчеркнула министр. – Эти изменения направлены на поддержку добросовестного предпринимательства. Кроме того, они будут способствовать развитию малого бизнеса, в том числе, в части обеспечения доступа местных производителей к покупателям, минуя торговые сети.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области