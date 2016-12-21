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В Архангельске назвали лучших спортсменов 2016 года

21 декабря 18:00 Спорт
Лучшим спортсменом года признана мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Дарья Вдовина
Лучшим спортсменом года признана мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Дарья Вдовина

Спортивные итоги уходящего года подвели в Гостиных дворах. 

Приветствуя собравшихся на торжественной церемонии, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева сказала:

«Вся жизнь спортсмена – это преодоление и тяжелый труд. Сегодня в этом зале собрались те, кто является примером для подрастающего поколения. Для кого-то этот год был полон радостных событий и важных побед, а на чью-то долю выпали большие испытания. Мы с глубочайшим уважением относимся к людям, которые посвятили свою жизнь спорту. Вы – основа счастливого будущего нашей страны».

Несколько раз на сцену выходил капитан хоккейного клуба «Водник» Евгений ДергаевСпортсменов также поздравил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В десятку лучших вошли мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Владимир Гришаев (тренер – Станислав Дернов); мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Наталья Подольская (тренер – Андрей Тяпков); заслуженный мастер спорта России по плаванию Евгений Лагунов (тренер – Александр Лагунов), мастер спорта России международного класса по конькобежному спорту Александр Румянцев (тренер – Владимир Сютковский), мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Шемякин (тренер – Игорь Мосеев).

Несколько раз на сцену выходил капитан хоккейного клуба «Водник» Евгений Дергаев. В 2016 году в составе национальной сборной команды России по хоккею с мячом он стал чемпионом мира.

2016 год стал бенефисом для заслуженного тренера России Александра Поздеева и его воспитанников. Сразу несколько стрелков вошли в лучшую десятку спортсменов Архангельской области. Награды в этот день получили заслуженные мастера спорта по пулевой стрельбе Леонид Екимов, Сергей Круглов, мастер Александр Поздеев получил знак «За заслуги перед Архангельской областью»спорта по пулевой стрельбе Алексей Гнидченко. Все они стали в уходящем году чемпионами России.

Лучшим спортсменом года признана мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Дарья Вдовина, победитель чемпионата России, призёр этапов кубка мира по пулевой стрельбе, единственный представитель Архангельской области на Олимпиаде в Бразилии.

Александр Поздеев получил знак «За заслуги перед Архангельской областью».

Особое внимание в регионе уделяется паралимпийскому движению. В Архангельской области был создан один из первых в стране центров развития адаптивного спорта, в этом году открыта самая большая в России площадка по параворкауту. Паралимпийцы Поморья регулярно добиваются значимых успехов на российских и международных стартах.

Награды спортсменам вручил главный федеральный инспектор Архангельской области Владимир Иевлев.

В номинации «Спорт лиц с ограниченными возможностями здоровья» лучшими стали: Александр Яремчук (тренер Александр Пеньевской), Иван Кодлозеров (тренер Ирина Кодлозерова), Наталья Братюк (тренер Вячеслав Алексеенков), Светлана Сергеева (тренер Вячеслав Садовников), Мария Удачина (тренер Елена Яковлева), Михаил Чивиксин (тренер Сергей Ламанов), Арутюн Асланян (тренер Юрий Банников), Наталья Олюхова (тренер Елена Яковлева), Иван Супрун (тренер Андрей Чернов).

Александр Яремчук и Светлана Сергеева в этом году должны были выступить на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, однако, к сожалению, Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от игр. Тем не менее, как отметил Владимир Иевлев, все спортсмены в этой номинации являются настоящими героями.

В номинации «Спортивная надежда Поморья» были награждены сразу двадцать молодых спортсменов Архангельской области. Награды бойцам савата и тхэквондо, судомоделистам, гребцам, хоккеистам, лучшим в жиме лежа вручила спортсмен 2016 года Дарья Вдовина.

Еще одиннадцать спортсменов получили награды в номинации «Открытие года». Лауреаты этой номинации показали значительный прогресс своих результатов в 2016 году по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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