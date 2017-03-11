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Онкопсихология – инновация в борьбе с тяжелым недугом

11 марта 14:00
Человек, страдающий онкологическим заболеванием, не должен оставаться один на один со своей бедой
Человек, страдающий онкологическим заболеванием, не должен оставаться один на один со своей бедой

С 10 по 17 марта 2017 года в СГМУ проходит семинар по онкопсихологии. Занятия для профильных специалистов организованы региональным министерством здравоохранения совместно с «Национальным фондом поддержки здоровья женщин». Семинар стал одним из мероприятий по развитию онкологической службы Архангельской области.

Открывая семинар, президент «Национального фонда поддержки здоровья женщин» Оксана Молдованова отметила:

«Онкология является, в том числе, психосоматическим заболеванием, поэтому одним из направлений деятельности фонда и было выбрано развитие онкопсихотерапии. Мы берем мировые технологии и адаптируем их к нашей действительности. С министерством здравоохранения Архангельской области мы успешно сотрудничаем с 2013 года. Хочется поблагодарить коллег за то, что они поддерживают наши инициативы».

Актуальность вопросов совершенствования профилактики, раннего выявления и лечения злокачественных новообразований обусловлена сохраняющейся тенденцией роста заболеваемости раком во всем мире.

Архангельская область относится к регионам с высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями и высокой смертностью от этой патологии.

— Цель обучающей программы – подготовить квалифицированные кадры для оказания психологической помощи онкологическим пациентам области. Знания, полученные нашими специалистами в эти дни, несомненно, будут внедрены на практике, – отметила представитель министерства здравоохранения Архангельской области Оксана Шурундина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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