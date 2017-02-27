Онежские ТОСы учатся азам проектного управления

В Онеге состоялся традиционный зимний круглый стол по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС), который прошёл при поддержке правительства области и Северного Арктического федерального университета. Акцент на этот раз был сделан на обучении ТОСовцев методам проектного управления представителей.

В круглом столе приняли участие более 40 активистов ТОС, главы и депутаты муниципальных образований-поселений. Эксперты САФУ рассказали слушателям об основах проектного управления и провели групповую работу по подготовке проектных заявок.

Во время практической части под руководством модераторов участники подготовили четыре проекта, направленных на комплексное благоустройство, развитие культурной жизни в деревнях Онежского района.

По результатам публичной защиты авторы проектов получили консультации экспертов, замечания и предложения от участников семинара.

– Совместная работа с САФУ является практическим воплощением соглашения о взаимодействии региональной власти и вуза. Итогом такой работы должна стать качественная подготовка и реализация проектов ТОС на территории Поморья, – отметила директор департамента по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области Наталья Кадашова.

Также участники круглого стола посетили объекты, созданные в рамках деятельности ТОС в городе Онеге, посёлке Поньга и селе Порог Онежского района.

Департамент по местному самоуправлению администрации Губернатора и Правительства Архангельской области