Делегация Поморья отправляется на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

С 14 по 22 октября в Сочи состоится масштабное событие этого года – XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В нём примут участие более 20 тысяч активных и деятельных молодых людей, в том числе 10 тысяч гостей из других стран.

В состав делегации Архангельской области включены 74 участника, а также более 100 волонтеров. Сегодня они отправляются в Сочи.



— Архангельской молодежи есть чем гордиться: благодаря достижениям наших ребят на федеральных и межрегиональных площадках, благодаря активности наших волонтеров национальным подготовительным комитетом фестиваля было принято решение об увеличении квоты для делегации Архангельской области практически в два раза, – рассказал начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев.

Для подготовки к фестивалю в Архангельской области был создан региональный подготовительный комитет, реализован план мероприятий по продвижению фестиваля и подготовке делегации региона. На базе САФУ состоялась презентация фестиваля, выступления послов фестиваля, в течение года проводился ряд ярких и творческих презентаций.

Стоит отметить, что волонтеры Архангельской области прошли подготовку к работе на Всемирном фестивале в волонтерском центре САФУ.



По словам руководителя делегации, специалиста управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию правительства Архангельской области Екатерины Кондратьевой, все участники молодежной команды Поморья, а это представители Архангельска, Северодвинска, Котласа, Новодвинска, Устьянского и Вилегодского районов, также прошли конкурсный отбор и нацелены на активное участие в фестивале.



— Миссия фестиваля – консолидировать молодежное сообщество, создать уникальные площадки межнационального и межкультурного взаимодействия и с этими задачами наши ребята, уверена, успешно справятся, – сказала Екатерина Кондратьева.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов пройдёт выставка субъектов Российской Федерации. Архангельская область представляет на форуме птицу счастья, на полках-крыльях которой будут находиться разные атрибуты, связанные со спецификой нашей области. Напомним, птицу-счастья продемонстрировали жителям области во время первого фестиваля фейерверков, посвященного участию делегации региона в масштабном молодёжном мероприятии.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области