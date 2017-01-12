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В Поморье проведут оценку фактического воздействия нормативных правовых актов

12 января 16:25 Общество Бизнес Законотворчество

Процедура станет закономерным дополнением оценке регулирующего воздействия (ОРВ), которая была внедрена в 2014 году.

До 1 февраля специалисты регионального министерства экономического развития будут принимать предложения в план проведения оценки фактического воздействия на 2017 год.

В соответствии с порядком, утверждённым указом Губернатора Архангельской области в октябре 2016 года, оценка фактического воздействия будет Информация о проектах нормативных правовых актов, в отношении которых в 2014–2016 годах проведена оценка регулирующего воздействия, размещена на официальной странице министерства в разделе «ОРВ».проводиться в отношении нормативных правовых актов, при подготовке проектов которых осуществлялась ОРВ.

Свои предложения в план могут направить представители исполнительных органов, общественных организаций в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, органов местного самоуправления, предприниматели, уполномоченный при губернаторе по защите прав предпринимателей, члены объединений потребителей и саморегулируемых организаций.

— Новая экспертиза позволяет оценить качество ОРВ и проверить её эффективность, – пояснил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Она наглядно покажет, были ли достигнуты все цели, поставленные на этапе регулирования. Иными словами, мониторинг фактического воздействия позволит усовершенствовать оценку регулирующего воздействия, результатом чего, в конечном счёте, станет повышение качества самих нормативно-правовых актов.

Предложения в план проведения оценки фактического воздействия можно направить по электронной почте ipatova@dvinaland.ru или по адресу: 163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 49, каб. 451.

Телефоны для справок: (8182) 288-353, (8182) 288-384.

Министерство экономического развития Архангельской области

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