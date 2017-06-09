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В преддверии Дня России в Архангельске состоялся многонациональный концерт

9 июня 12:15 Межнациональные отношения Молодежь
В этом году в рамках форума в Поморье проходят Дни культуры Азербайджана
В этом году в рамках форума в Поморье проходят Дни культуры Азербайджана

IX северный межнациональный форум в Архангельске объединил представителей разных национальностей, проживающих в Поморье.

В этом году в рамках форума проходят Дни культуры Азербайджана. Выставка, представляющая эту республику, открыла торжественное мероприятие в региональном центре «Патриот».

Собравшимся приветствовали директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев и гости форума – председатель правления общероссийской организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова и член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Евгения Михалева.

— Проведение Северного межнационального форума в преддверии Дня России подчёркивает тот факт, что Архангельская область, как и вся страна – территория мира и согласия, уважения к людям разных национальностей, – сказал Юрий Попелышев.

Он также отметил, что по данным социологического опроса более 90 процентов северян характеризуют межнациональные отношения в регионе как спокойные и доброжелательные.

В рамках подготовки к Северному межнациональному форуму был проведен конкурс рисунков «Люди разные, и это хорошо» среди учащихся общеобразовательных школ и интернатов Архангельской области. В нём приняли участие более 200 ребят из 20 муниципальных образований.

Победителей конкурса поздравили министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и председатель правления общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» Рим Калимуллин.

Перед гостями и участниками форума выступили творческие коллективы национально-культурных объединений региона. Среди них – фольклорный ансамбль украинской национально-культурной автономии «Горлица», исполнители от татарской, армянской, еврейской национальных культурных автономий, польской диаспоры, азербайджанской молодёжной организации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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