В Архангельске отметили лучших представителей сферы туризма

Торжественная церемония состоялась в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» и была приурочена ко Всемирному дню туризма.
С профессиональным праздником представителей турсферы поздравили заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская, заместитель комитета по культуре и туризму Архангельского областного Собрания депутатов Василий Гришин и член туристской ассоциации, директор Фонда имущества и инвестиций Архангельской области Максим Заборский.
Светлана Зеновская вручила благодарственные письма министерства культуры Архангельской области представителям турсферы, внёсшим значительный вклад в развитие туризма.
На мероприятии также наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»:
Так, Елена Кузнецова из Няндомы является соавтором проекта проекта «Видеомузей», а также экскурсионного маршрута «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова».
Надежда Гневашева из Коношского района отмечена за разработку турмаршрутов «Деревня, которая вдохновляет», «Литературный тур в Коношу» и интерактивного маршрута-конструктора о детстве родителей, бабушек и дедушек современных школьников «ДЕТИшкина жизнь».
Победители регионального конкурса продолжат состязание в рамках федерального этапа, который завершится в ноябре 2017 года. Те, кто одержат победу на всероссийском конкурсе, будут отмечены дипломами и получат денежные призы от 30 до 50 тысяч рублей.
Светлана Зеновская призвала представителей туриндустрии активнее участвовать в конкурсе и заявляться уже на 2018 год. С подробной информацией о сроках и порядке проведения конкурса можно ознакомиться здесь.