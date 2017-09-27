В Архангельске отметили лучших представителей сферы туризма

Торжественная церемония состоялась в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» и была приурочена ко Всемирному дню туризма.



С профессиональным праздником представителей турсферы поздравили заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская, заместитель комитета по культуре и туризму Архангельского областного Собрания депутатов Василий Гришин и член туристской ассоциации, директор Фонда имущества и инвестиций Архангельской области Максим Заборский.

Светлана Зеновская вручила благодарственные письма министерства культуры Архангельской области представителям турсферы, внёсшим значительный вклад в развитие туризма.

На мероприятии также наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»:

за первое место в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы» – старшего администратора службы приёма и размещения гостиницы «Двина» Ольгу Скобелеву;



з а первое место в номинации«Лучший экскурсовод» – научн ого сотрудника краеведческого центра «Дом Няна» (Няндома) Елену Кузнецову;



з а первое местов номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» – горничную гостиницы «Двина» Светлану Усову;



за первое место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» – заведующую ТИЦ Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского Надежду Гневашеву;



з а второе место в номинации «Лучший экскурсовод» – сотрудника краеведческого центра«Дом Няна» (Няндома) Елену Герасимову;



за третье место в номинации «Лучший работник службы приёма и размещения гостиницы» – начальника службы приёма и размещения гостиницы «Пур-Наволок отель» Веру Михайлову.



Так, Елена Кузнецова из Няндомы является соавтором проекта проекта «Видеомузей», а также экскурсионного маршрута «Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова».

Надежда Гневашева из Коношского района отмечена за разработку турмаршрутов «Деревня, которая вдохновляет», «Литературный тур в Коношу» и интерактивного маршрута-конструктора о детстве родителей, бабушек и дедушек современных школьников «ДЕТИшкина жизнь».

Победители регионального конкурса продолжат состязание в рамках федерального этапа, который завершится в ноябре 2017 года. Те, кто одержат победу на всероссийском конкурсе, будут отмечены дипломами и получат денежные призы от 30 до 50 тысяч рублей.

Светлана Зеновская призвала представителей туриндустрии активнее участвовать в конкурсе и заявляться уже на 2018 год. С подробной информацией о сроках и порядке проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области