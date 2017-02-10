Северянок приглашают поучаствовать в областном конкурсе «Поморская мама»

Узнать всё о конкурсе можно в группе «Центра поддержки молодой семьи» в социальной сети «Вконтакте»

11 марта в Архангельске пройдёт областной конкурс «Поморская мама», в котором могут принять участие северянки любого возраста.

– Конкурс решили провести по многочисленным просьбам представительниц прекрасного пола, которые поддерживали своих мужей в конкурсе «Поморский папа» и которым очень понравился этот проект, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.



Женщины будут состязаться на нескольких площадках: в готовке, рукоделии, эрудиции, спорте и так далее. Победительниц определят по общему количеству баллов, набранных на этапах конкурса.

Организаторами мероприятия выступили областной «Центр поддержки молодой семьи» и региональная общественная организация «Арт-Север».

Узнать всё о конкурсе можно в группе «Центра поддержки молодой семьи» в социальной сети «Вконтакте».

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»