Основой развития Арктики является создание единой транспортной системы, стержнем которой должен стать Северный морской путь – исторически сложившаяся основная транспортная коммуникация.

На этом акцентировал внимание председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, выступая на сессии «Арктика – территория транспортных возможностей» международного арктического форума.

Транспорт сегодня – это ключевой фактор конкурентоспособности Арктической зоны. Именно от уровня развития транспортной инфраструктуры, внедрения новых технологий зависит сценарий развития макрорегиона, вклад Арктики в формирование новой модели стимулирования экономического роста России.

Транспортные коридоры и проекты

Неудивительно, что вопросам транспортной инфраструктуры была посвящена отдельная дискуссия в рамках международного арктического форума, в которой приняли участие представители власти и бизнеса, научного и экспертного сообщества.

Открывая дискуссию, министр транспорта РФ Максим Соколов напомнил, что именно Архангельск был первым портом России, обеспечивая в свое время транспортный коридор для связи России и Европы.

— Ключевые транспортные коридоры проходят через Арктику и сегодня, – подчеркнул Максим Соколов. – Более того, именно транспортные проекты занимают значимое место в развитии макрорегиона.

Связывая регионы

В числе подобных глобальных замыслов министр транспорта РФ обозначил и проект «Белкомур».

Вместе с тем, как было отмечено в ходе дискуссии, только максимальная интеграция проектов развития транспортных коммуникаций и создания новых транспортных мощностей в единую транспортную систему Российской Арктики позволит достичь мультипликативного эффекта для всего арктического макрорегиона.

При этом важной частью развития Арктической транспортной системы является решение задач по вовлечению в грузооборот по её магистралям «неарктических» регионов, что в конечном итоге позволит соединить северные территории страны с Уралом и Сибирью, обеспечив этим регионам беспрепятственный выход в мировой океан.

Магистраль и порт – единое целое

Примеры позволяющих решить эту задачу проектов, причем находящихся в высокой степени готовности к практической реализации, назвал в своем выступлении Алексей Алсуфьев.

— Это проекты строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» сообщением Архангельск – Сыктывкар – Пермь и глубоководного морского порта Архангельск, – отметил председатель правительства Архангельской области. – Оба этих проекта полностью соответствуют целям, задачам и приоритетным направлениям «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике до 2020 года» и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2020 года и на дальнейшую перспективу».

Стоит отметить, что высокая макроэкономическая эффективность «Белкомура» уже подтверждена по итогам стратегического аудита, проведенного в 2016 году.



— Эта эффективность особенно возрастает, если рассматривать «Белкомур» в динамической увязке со всем комплексом крупных инфраструктурных проектов в макрорегионе, которые уже начали реализовываться или планируются к реализации в ближайшее время, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – По имеющимся сегодня расчетам мы предполагаем, что более 40 предприятий в зоне прохождения новой железнодорожной магистрали «Белкомур» получат возможность развития, более 100 предприятий повысят свою эффективность. В общей сложности, будет создано до 45 тысяч новых рабочих мест.

Логическим же продолжением проекта «Белкомур» является проект нового глубоководного района морского порта «Архангельск», эффективность которого рассматривается не только в рамках строительства новой железнодорожной магистрали, а также связана с ростом дефицита портовых мощностей в бассейнах Балтики и Западной Арктики в связи с ростом интенсивности движения грузов по Севморпути.

Новые цели и задачи

Вместе с тем в процессе создания единой Арктической транспортной системы еще предстоит решить множество разнообразных задач, которые не ограничиваются строительством дорог или портов. Современная Арктика требует квалифицированных кадров, технологий, производственной и ремонтной базы, эффективной системы менеджмента, способной объединить участников этого процесса.

— На пути создания единой Арктической транспортной системы правительство Архангельской области совместно со своими партнерами, безусловно, продолжит подготовку к реализации проектов «Белкомур» и «Новый глубоководный порт», – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области