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Пособия по безработице, полученные обманным путем, придётся вернуть в бюджет

10 января 17:00 Труд

В 2016 году выявлено 412 случаев получения гражданами пособия по безработице обманным путем.

Чаще всего гражданами, получающими пособие по безработице, скрываются факты утраты права на получение пособия (в том числе: трудоустройство, регистрация в качестве предпринимателя, назначение пенсии), либо факты занятости (в том числе наличие нескольких трудовых книжек).

– Всем, кто обратился в целях поиска работы, обязательно разъясняются права и обязанности безработного гражданина, меры ответственности за совершение мошеннических действий, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Кроме того, личные дела получателей государственных услуг, трудовые книжки и иные документы о работе проходят тщательную проверку специалистов.

При выявлении случаев получения пособия по безработице обманным путем центры занятости принимают меры к возврату средств в федеральный бюджет.

Гражданину предлагается добровольно вернуть незаконно полученное пособие. Одновременно информация направляется в правоохранительные органы. Как правило, большинство граждан, уличённых в обманных действиях, причиненный ущерб возмещают добровольно.

Согласно сведениям, представленным центрами занятости, в 2016 году выявлено нарушений на сумму 1 млн 41 тыс. рублей. За отчётный период сумма возвращенных средств, включая долги за предыдущие периоды, составила 726,4 тыс. рублей. Добровольно возвращено 679 тыс. рублей. По судебным решениям сумма возврата составила 47,4 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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