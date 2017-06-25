Глава Поморья поздравил жителей Архангельска с Днём города

Дорогие друзья! Уважаемые архангелогородцы!

Примите самые искренние поздравления с днём рождения нашего любимого города!

Архангельск – город с богатой и славной историей, по праву носит гордый титул столицы региона. Не на словах, а на деле он является сердцем Архангельской области.

Со времён Ивана Грозного и Петра Великого наш город, город воинской славы, играл важнейшую роль в истории страны. Защищая северные рубежи России от интервентов, принимая полярные конвои, отправляя в далекий и неизведанный путь арктические экспедиции, архангелогородцы вносили весомый вклад в развитие всей страны.

Задуманный как центр торговли с европейскими государствами, Архангельск стремительно перерос предназначенную ему когда-то роль. «Родина военного флота», «столица Русского Севера», «валютный цех страны» – за этими словами лежат профессионализм, опыт и навыки целых поколений и династий северян.

Дорогие земляки! Сегодня мы вместе строим будущее нашего города, будущее, в котором слава Архангельска никогда не померкнет.



Счастья, здоровья, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов