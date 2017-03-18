Архангельское землячество устьцилемов отмечает пятилетие

22 марта в областной библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится круглый стол «Одна история, разная судьба», посвящённый 475-летию села Усть-Цильма и пятилетию архангельского представительства общественного движения «Русь Печорская».

Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская» было создано в 1990 году. Необходимость его создания была вызвана особенностями и своеобразным развитием села Усть-Цильма Республики Коми. В результате сложного этнического процесса в нем сформировалась этнографическая группа «усть-цилемы», обладающая своеобразным говором и культурой.

Пять лет назад в Архангельске было образовано представительство общественного движения «Русь Печорская», объединившее живущих в Поморье носителей самобытной культуры Усть-Цильмы.

За эти годы были проведены встречи «Моя родословная», «Если в сердце родина живет, значит, я не вдалеке, а рядом», «Усть-Цильма приглашают друзей», «Усть-цилемские посиделки», а также вечер, посвященный 85-летию образования Усть-Цилемского района.

Круглый стол «Одна история, разная судьба», посвящённый юбилею села и пятилетию архангельского представительства «Руси Печорской», соберёт представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, культурных учреждений, национально-культурных объединений и землячеств Архангельской области и Республики Коми.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области