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Архангельское землячество устьцилемов отмечает пятилетие

18 марта 13:30 Межнациональные отношения

22 марта в областной библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится  круглый стол «Одна история, разная судьба», посвящённый 475-летию села Усть-Цильма и пятилетию архангельского представительства общественного движения «Русь Печорская».

Межрегиональное общественное движение  «Русь Печорская» было создано в 1990 году. Необходимость его создания была вызвана особенностями и своеобразным развитием села Усть-Цильма Республики Коми. В результате сложного этнического процесса в нем сформировалась этнографическая группа «усть-цилемы», обладающая своеобразным говором и культурой.

Пять лет назад в Архангельске было образовано представительство общественного движения «Русь Печорская», объединившее живущих в Поморье носителей самобытной культуры Усть-Цильмы.

За эти годы были проведены встречи «Моя родословная», «Если в сердце родина живет, значит, я не вдалеке, а рядом», «Усть-Цильма приглашают друзей», «Усть-цилемские посиделки»,  а также вечер, посвященный 85-летию образования Усть-Цилемского района.

Круглый стол «Одна история, разная судьба», посвящённый юбилею села и пятилетию архангельского представительства «Руси Печорской», соберёт представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, культурных учреждений,  национально-культурных объединений и землячеств Архангельской области и Республики Коми.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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