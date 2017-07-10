В Госдуме создана экспертная площадка по законодательному обеспечению развития Арктики

Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера возглавила заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова. В состав экспертного совета вошли представители Архангельской области, в том числе – заместитель губернатора Архангельской области Виктор Иконников и представитель главы региона по развитию Арктики Лев Левит.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

— Мы создаем экспертную площадку для законодательного обеспечения и парламентского контроля решения задач, поставленных Президентом по развитию региональной политики в районах Крайнего Севера, Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке, – сказала Ольга Епифанова. – Арктическим регионам необходимо налаживать сотрудничество и вместе доносить свои проблемы до федерального центра, предлагать решения этих проблем и находить новые пути развития.

Напомним, что идея создания такого экспертного совета была озвучена на международном форуме «Арктика – территория диалога».

Основной задачей нового совещательного органа является подготовка предложений по совершенствованию законопроектов и иных документов, связанных с развитием районов Крайнего Севера, Арктической зоны РФ и Дальнего Востока, а также их экспертная оценка.

Также в состав совета вошли ректор САФУ Елена Кудряшова, мэр Северодвинска, председатель ассоциации «Арктические муниципалитеты» Михаил Гмырин и директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Константин Зайков.

В целом, экспертный совет объединил представителей органов государственной власти, общественных объединений, научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества.

— Архангельская область серьезно представлена в экспертном совете, – отметил Лев Левит. – Нередко вопросы, связанные с развитием деятельности в Арктике, реализацией проектов и деятельностью ведущих организаций, расположенных в Архангельской области и работающих в Арктике, требуют соответствующего законодательного обеспечения, а в некоторых случаях – и корректировки отдельных правовых норм, как это показала работа ассоциации «Арктические муниципалитеты».

Решения совета будут носить рекомендательный характер. Первое заседание рабочей группы запланировано на конец июля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области