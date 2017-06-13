Участники «Команды 29» займутся городской средой Онеги и продвижением госуслуг

Продолжается разработка двенадцати кейсов, которые в рамках образовательной программы будут представлены участникам молодёжного форума «Команда 29».

Первые два кейса уже окончательно оформлены. Они называются «Онега – городская среда, привлекательная для туристов и жителей региона» и «Новые инструменты и каналы продвижения электронных государственных услуг в муниципальных образованиях».

Заказчиком первого кейса выступила администрация Онежского района. Первый заместитель главы района Андрей Вепрев отметил:

В этом году в «Команде 29» примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области. Форум будет работать исходя из новой концепции, которая подразумевает работу 12 проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

«От нас на «Команду 29» заявлены очень острые для Онежского района вопросы. Одна из основных проблем как раз и заключается в том, что самые перспективные молодые люди после учёбы уезжают из района. Мы ждем, что на форуме сама молодёжь обозначит, как можно решить эту проблему, а мы поможем реализовать эти идеи».



В частности, участникам «Команды 29» предстоит сформировать концепцию облика Онеги как привлекательного города для жителей и туристов и предложить проектные, архитектурные и событийные решения по созданию новых объектов и мест для отдыха, общения и досуга жителей и туристов.

Заказчиком второго кейса выступило региональное министерство связи и информационных технологий.

— Министерство полностью поддерживает привлечение активной молодёжи к решению вопросов регионального управления. Уверен, что предложения, которые будут разработаны в рамках форума, найдут свое практическое применение, – считает глава ведомства Николай Родичев. Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.

При решении этого кейса участники форума попытаются предложить новые идеи и решения по информатизации и увеличению покрытия государственными услугами жителей самых отдалённых уголков Архангельской области, создать новые сервисы и каналы продвижения государственных услуг среди потенциальных пользователей.

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». Для того чтобы принять в нём участие, необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

ГАУ АО «Молодёжный центр»