О возможностях и рисках кредитования можно будет узнать онлайн

«Что надо знать при оформлении кредита?» – так называется вебинар, который состоится 13 июня 2017года. Его проведёт кандидат экономических наук, кандидат филологических наук, доцент САФУ Елена Богданова.

Участникам вебинара расскажут о возможностях и рисках кредитования, как правильно выбрать банк, на что обратить внимание при заключении кредитного договора, какие банковские комиссии являются обязательными, а от каких можно отказаться, нужно ли заключать договор страхования при оформлении кредита, что делать, если вы не можете вернуть кредит, или в силу жизненных обстоятельств платежи по нему стали непосильными.

Также Елена Богданова ответит на вопросы участников и разберет конкретные жизненные ситуации.

Начало вебинара 13 июня в 19:00. Продолжительность – 60 минут.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

Напомним, онлайн-обучение организовано в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области